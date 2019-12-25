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Губернатор посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского
Сегодня, 18:31
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Губернатор посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского

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Возведение социального центра у храма продолжается с 2019 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом". Инициатором строительства комплекса стал благотворительный фонд "Рейс 9268", объединяющий семьи жертв авиакатастрофы рейса 7к9268 на Синайском полуострове. 

Корпус социального центра практически готов – работы завершатся летом 2023 года.

Центр площадью более 600 кв. метров расположится на территории ЖК "Балтийская жемчужина" у Матисова канала. В нем будет оказываться психологическая, юридическая, социальная, духовная помощь родственникам погибших. 

В помещении будет детская изостудия, хоровой класс, воскресная школа и центр изучения иностранных языков. Строительство началось в августе 2019-го года, оно ведется на общественные деньги, поэтому обозначить сроки окончания невозможно: оно зависит от количества средств. В идеале достроить центр хотят до конца этого года. Сейчас в нем осталось сделать внутреннюю отделку. 

Храм возводится в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Утром в этот день пассажирский российский "Боинг" с 224 пассажирами и членами экипажа на борту вылетел из египесткого Шарм-эль-Шейха, но домой, в Петербург, так и не вернулся. В небе над северной частью Синайского полуострова в пассажирском самолете сработало взрывное устройство. 

Фото: Telegram / Пул 78

Теги: авиакатастрофа над синаем, петербург
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Калинина Алёна
Сегодня 19:31

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