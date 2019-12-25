Губернатор посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского

Возведение социального центра у храма продолжается с 2019 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом". Инициатором строительства комплекса стал благотворительный фонд "Рейс 9268", объединяющий семьи жертв авиакатастрофы рейса 7к9268 на Синайском полуострове.

Корпус социального центра практически готов – работы завершатся летом 2023 года.

Центр площадью более 600 кв. метров расположится на территории ЖК "Балтийская жемчужина" у Матисова канала. В нем будет оказываться психологическая, юридическая, социальная, духовная помощь родственникам погибших.

В помещении будет детская изостудия, хоровой класс, воскресная школа и центр изучения иностранных языков. Строительство началось в августе 2019-го года, оно ведется на общественные деньги, поэтому обозначить сроки окончания невозможно: оно зависит от количества средств. В идеале достроить центр хотят до конца этого года. Сейчас в нем осталось сделать внутреннюю отделку.

Храм возводится в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Утром в этот день пассажирский российский "Боинг" с 224 пассажирами и членами экипажа на борту вылетел из египесткого Шарм-эль-Шейха, но домой, в Петербург, так и не вернулся. В небе над северной частью Синайского полуострова в пассажирском самолете сработало взрывное устройство.

Фото: Telegram / Пул 78