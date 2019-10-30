В Петербурге построят социальный центр для помощи людям, потерявших своих близких

Настоятель центра надеется на то, что его удастся достроить до конца года.

В Петербурге строят социальный центр, который будет оказывать поддержку родственникам, потерявших своих близких. Инициатива принадлежит семьям погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 21 октября 2015. О том, какие будет центр, на пресс-конференции в "ТАСС" рассказал настоятель строящегося социального центра и храма святого Димитрия Солунского Сергий Кубышкин. Как передал корреспондент Piter.TV, он принимает непосредственное участие в строительстве.

Центр площадью более 600 кв. метров расположится на территории ЖК "Балтийская жемчужина" у Матисова канала. В нем будет оказываться психологическая, юридическая, социальная, духовная помощь родственникам погибших.

В помещении будет детская изостудия, хоровой класс, воскресная школа и центр изучения иностранных языков. Строительство началось в августе 2019-го года, оно ведется на общественные деньги, поэтому обозначить сроки окончания невозможно: оно зависит от количества средств. В идеале достроить центр хотят до конца этого года. Сейчас в нем осталось сделать внутреннюю отделку.

Кроме того, в память о жертвах возводится храм св. Димитрия Солунского.

Ранее Piter.TV узнал, что родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем судятся с Египтом.

Видео: vk.com/bpearl.online