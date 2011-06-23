Петербург чтит память жертв трагедии в небе над Синайским полуостровом

Исполнилось 7 лет со дня трагедии. Теракт произошел 31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321.

Ровно 7 лет назад, 31 октября 2015 года, в небе над Синайском полуостровом на борту самолета Airbus A321, который вылетел из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербур, произошел теракт. Погибли 224 человека.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город чтит память жертв.

Каждый из нас принял эту трагедию близко к сердцу, как свою собственную потерю. Очень важно, чтобы родные и близкие погибших чувствовали внимание и поддержку.

В Смольном сообщили, что все эти годы исполнительные органы власти Петербурга, в том числе администрации районов, оказывают социальное сопровождение семей погибших.

Ежегодно 31 октября в Петербурге проходят памятные акции, посвященные жертвам теракта на Синаем. Горожане возложили цветы к памятнику "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище. Панихида по погибшим прошла в храме Св. Дмитрия Солунского на улице Адмирала Черокова. Мероприятия организует Благотворительный фонд "Рейс 9268", созданный родственниками погибших.

Губернатор 47 регионан Александр Дрозденко вместе с жителями Ленобласти вспомнил погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

Фото: Вконтакте / Благотворительный фонд "Рейс 9268"