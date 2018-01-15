Дрозденко вместе с жителями Ленобласти вспомнил погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом

Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с жителями региона вспомнил погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Глава региона и родственники погибших встретились у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске, зажгли свечи и возложили цветы.

С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия — гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унёс сотни жизней. Убеждён: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Александр Дрозденко

Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека, среди них было 48 жителей Ленинградской области. Имена жертв увековечены на мемориале "Сад памяти" на Румболовской горе.

Фото: правительство Ленобласти