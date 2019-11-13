Поликлиники в "Балтийской жемчужине" должны будут принять пациентов уже в 2021 году

Планируется, что застройщик передаст здание и для отделения полиции.

Поликлиники в жилом комплексе "Балтийская жемчужина" должны будут принять пациентов уже в 2021 году. Об этом 5 мая заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который проинспектировал строительство поликлиник для взрослых и детей.

В Смольном напоминают, что в марте 2021 года объекты были введены в эксплуатацию. Непосредственно пациентов обе поликлиники примут в последнем квартале этого года. В настоящее время идет закупка оборудования.

Мощность каждой поликлиники – 420 посещений в смену. Запланированы открытия отделения скорой помощи. При строительстве учтены требования доступной среды.

Планируется, что застройщик передаст городу здание и для отделения полиции.

Губернатор Петербурга в ходе объезда Красносельского района также посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом".

Новый культурно-досуговый комплекс в Красном Селе откроется в июне 2021 года.

Фото: Piter.tv