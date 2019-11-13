Он будет располагаться в жилом доме на Кингисеппском шоссе.

Новый культурно-досуговый комплекс в Красном Селе откроется в июне 2021 года. Об этом в ходе объезда поселения 5 мая рассказал губернатор города Александр Беглов, который проверил ход строительства комплекса под названием "Красносельский". Центр будет располагаться в жилом доме №2 на Кингисеппском шоссе.

Внутри ожидается – два хореографических класса, конференц-зал, мастерская художника, библиотека, помещения для кружков и физкультурный зал, театрально-концертный зал на 600 мест.

Губернатор Петербурга также посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом". Инициатором строительства комплекса стал благотворительный фонд "Рейс 9268", объединяющий семьи жертв авиакатастрофы рейса 7к9268 на Синайском полуострове.

Фото: Telegram / Пул 78