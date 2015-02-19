Беглов проверил пункт вакцинации в Ледовом дворце

Сегодня здесь делали прививки от коронавируса гостям концерта и всем желающим.

В воскресенье, 9 мая, градоначальник Петербурга посетил прививочный пункт в Ледовом дворце. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Сегодня здесь вакцинировали гостей концерта, посвященного Дню Победы, и всех желающих. После знакомства с работой стационарного пункта, который находится в ведении поликлиники № 94 Невского района, Александр Беглов выступил на концерте перед ветеранами. Он поздравил всех жителей Северной столицы с Днем Победы и поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой.

Известно, что пункт вакцинации в Ледовом дворце принимает пациентов с марта этого года. Первые прививки здесь сделали во время матчей хоккейной команды СКА. Ежедневно сюда приходят около 40 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Параде Победы петербуржцы забыли о масках и социальной дистанции. Напомним, что заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти. За минувшие сутки в Петербурге заразились инфекцией 729 человек.

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