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Беглов поблагодарил ветеранов на выступлении в Ледовом дворце
Сегодня, 17:17
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kraratau27

Беглов поблагодарил ветеранов на выступлении в Ледовом дворце

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Перед началом концерта губернатор Петербурга обратился к жителям блокадного Ленинграда и ветеранам и выразил им "земной поклон".

На концерте в Ледовом дворце первым вышел на сцену градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Губернатор отметил, что именно от молодого поколения зависит будущее России. По мнению главы города на Неве, молодежь сможет сохранить и защитить свою историю и родину. 

На концерте в Ледовом дворце в День Победы перед ветеранами выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, группы "Марсель", "Привал" и другие. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы.

Фото: "ВКонтакте" / Александр Беглов

Теги: 9 мая, беглов, ветераны, день победы, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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