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В Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы
Сегодня, 16:30
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В Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы

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Сегодня в России отмечают 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов. 

Выстрел прозвучал ровно в 12:00. 

До этого в Петербурге в 09:00 зажгли огонь на Ростральных колоннах, а также провели парад Победы на Дворцовой. Торжественное мероприятие завершилось авиапарадом с участием более 30 единиц воздушной техники. Не все горожане соблюдали необходимые меры и были в масках. 

Стены Петропавловской крепости и площадки продезинфицировали. 

Фото: Piter.TV

Теги: выстрел, нарышкин бастион, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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