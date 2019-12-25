В Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы

Сегодня в России отмечают 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвел ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов.

Выстрел прозвучал ровно в 12:00.

До этого в Петербурге в 09:00 зажгли огонь на Ростральных колоннах, а также провели парад Победы на Дворцовой. Торжественное мероприятие завершилось авиапарадом с участием более 30 единиц воздушной техники. Не все горожане соблюдали необходимые меры и были в масках.

Стены Петропавловской крепости и площадки продезинфицировали.

Фото: Piter.TV