На параде Победы в Петербурге присутствовали более 200 ветеранов

В администрации утверждают, что все проводилось с учетом эпидемиологических правил.

На парад Победы в Петербурге пригласили более 200 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Большинство из них прошли вакцинацию от коронавируса. Для зрителей организовали ложу с сидячими местами. На трибуне также находились губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В этот раз на параде также были 25 ветеранов, проживающих в Ленобласти.

Военный парад принял командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Он выступил с речью, после чего объявил минуту молчания. По Дворцовой торжественным строем прошли более 4,8 тыс. военнослужащих Западного военного округа, курсантов военных учебных заведений, учебных заведений правоохранительных органов и других силовых структур, кадетов, юнармейцев. Также зрителям показали 124 единицы боевой техники. Колонну традиционного возглавил Т-34. За тем прошли бронеавтомобили "Тайфун-К", "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3 и другие.

Затем парад продолжился в небе.

На данный момент в Петербурге проживают 78,2 тыс. ветеранов, 63,4 тыс. жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тыс. труженников тыла и 6,8 тыс. малолетних узников концлагерей.

Видео: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга