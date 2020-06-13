Ветераны из Ленобласти впервые стали гостями парада Победы в Петербурге

Пожилые люди приехали из соседнего региона в сопровождении волонтеров, медработника и сотрудников администрации.

Ветераны из Ленинградской области стали гостями парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге. По информации пресс-службы 47 региона, это произошло впервые.

Всего из области на торжественное мероприятие в Северной столице приехали 25 ветеранов и 15 сопровождающих их волонтеров, а также медицинский работник. В состав делегации вошли ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, блокадники.

Перед поездкой пожилых людей обследовали медики. Все необходимые тексты у них взяли на дому.

Напомним, парад на Дворцовой длился с 10 до 11 часов. В небе над Петербургом пролетели более 30 самолетов и вертолетов.

Ранее губернатор подписал поправки в закон, согласно которым жители блокадного кольца будут получать меры поддержки. Речь идет также о тех, кто сейчас по факту проживает в Ленобласти, хотя до изменения границ это считалось Ленинградом.

Фото: Piter.TV