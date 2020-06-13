Над Дворцовой пролетели транспортные вертолеты, самолеты и истребители

Первым в колонне был Ми-26.

В День Победы в небе над Петербургом прошел авиапарад. В нем приняли участие 30 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Техника пролетела над Дворцовой площадью, это стало заключительной частью парада. По информации пресс-службы ЗВО, оперативно-тактическая авиация стартовала с аэродромов в Карелии, а экипажи армейской авиации — из Пушкина.

Первым в колонне был транспортный Ми-26, за ним следовала четверка многоцелевых вертолетов Ми-8, ударные Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Затем зрители могли наблюдать полет транспортных самолетов Ан26, Ан-12 и Ту-134. Авиапарад завершили многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Перед этим по Дворцовой прошли более 4,5 тыс. военнослужащих.

Фото: пресс-служба ЗВО