В Петербурге начался парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Торжественным маршем по Дворцовой пройдут более 4,5 тыс. военнослужащих, курсантов.

В Петербурге начался Парад Победы на Дворцовой площади. В нем принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, более 100 единиц техники и 30 летальных аппаратов.

Военнослужащих, правоохранителей и сотрудников МЧС поприветствовал командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. Затем он выступил с речью и объявил минуту молчания.

День победы — наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Мы преклоняемся перед всеми, кто сражался за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех тех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже с нами нет. сказал командующий войсками ЗВО.

После минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации.



Первыми по Дворцовой площади прошел сводный расчет барабанщиков Кронштадтского морского военного кадетского корпуса.

В 14 часов в Петербурге впервые пройдет акция "Бессмертная флотилия". По рекам и каналам на речных судах проплывут ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

Фото: Piter.TV