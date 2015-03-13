В Петербурге впервые по рекам и каналам пройдет "Бессмертная флотилия"

По рекам и каналам на речных судах проплывут ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

В воскресенье днем, 9 мая, в Петербурге впервые пройдет акция "Бессмертная флотилия". По рекам и каналам на речных судах проплывут ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

Как рассказали в пресс-службе ассоциации водно-моторного спорта России, речные суда будут сопровождать более 100 гидроциклов, которым присвоят имена боевых кораблей военного времени. Водную процессию разделят на группы по названиям флотов, которые защищали советские рубежи во время Великой Отечественной войны. Фронтовые песни и сообщения о событиях на полях сражений будут сопровождать судна.

В 14:00 у Мытнинской набережной начнется движение колонны, после этого она проследует по Фонтанке, затем Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и выйдет в Неву. Завершит акцию у крейсера "Аврора".

Недавно мы сообщали, что Бессмертный полк передаст Знамя победы участникам морского парада. В рамках празднования Дня Победы у причала Английской набережной встанут корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", противодиверсионный катер "Нахимовец" и базовый тральщик "Павел Хенов".

Напомним, что в 2021 году, как и в 2020, не состоится живое шествие "Бессмертного полка", а главный парад пройдет с рядом ограничений – участникам и гостям зрелища придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. Тем не менее, в городе будет достаточно праздничных мероприятий. Piter.TV публикует по дборку таких событий.

Ранее Piter.tv писал, что к майским праздникам Петербург украсили более 560 000 цветов.

Фото: Piter.tv

