Афиша мероприятий ко Дню Победы в Петербурге

Куда сходить и что посмотреть 9 мая и накануне.

Провести в Петербурге День Победы в былых масштабах пока не дает пандемия и ее ограничения. В 2021 году, как и в 2020, не состоится живое шествие "Бессмертного полка", а главный парад пройдет с рядом ограничений – участникам и гостям зрелища придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. Ветераны накануне парада даже сделали прививки. Тем не менее, в городе будет достаточно праздничных мероприятий. Piter.TV публикует подборку таких событий.

9 мая

В 10.00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы, в полдень из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремит памятный выстрел. В течение дня "Бессмертный полк" будет шагать онлайн, присоединиться к нему сможет любой желающий. У городских мемориалов, памятников и на воинских захоронениях пройдут церемонии возложения цветов.

В 11.00 мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда начнет прямую праздничной программы, посвященной Дню Победы.

В 19.00 в государственной академической капеллы, в парадном воре, пройдет концерт "Танцплощадка" 45-го года. В тот же час пройдут праздничные концерты в театре кукол и Филармонии джазовой музыки, а также тематические спектакли в театрах "Буфф", "Суббота", "Приют комедианта", театре имени Комиссаржевской и театре кукол.

В завершение дня у стен Петропавловской крепости в 22.00 покажут праздничный артиллерийский салют.

Накануне

С 4 мая в Петербурге начнут показы тематических спектаклей ко Дню Победы, проведение праздничных концертов и выставок.

Концерты

В среду, 5 мая, петербуржцам предлагают довольно насыщенную программу. В 15.00 на Малой Конюшенной улице проведут концерт с элементами театрализованной реконструкции, в 16.00 в ГБНОУ "Академия талантов" состоится городской праздник для ветеранов "Майский вальс Великой Победы", в Исаакиевском соборе в 19.00 выступит концертный хор Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Вход на концерт свободный, но предварительно необходимо записаться по телефону +7 921 429 15 74.

В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начало в 18.00. Такой же концерт пройдет в БКЗ и 6 мая в 14.00. Участниками станут "Песняры", солист Мариинского театра Григорий Чернецов и многие другие известные артисты.

6 и 7 мая в Государственной филармонии для детей и молодежи на Большом Сампсониевском пройдут театрализованные праздничные концерты "Музыка во имя мира". В нем будут участвовать артисты драмы, оперы и симфонического оркестра.

В четверг, 7 мая, во Дворце творчества юных на Невском проспекте можно послушать праздничный концерт "Этот день Победы". Начало в 15.00 в концертном зале "Карнавал". В 19.00 в тот же день в государственной академической капелле выступят хор и симфонический оркестр капеллы. Артисты исполнят стихи и песни военных лет.

8 мая в 19.00 приглашают на концерт "От героев белых времен. Песни Победы" камерного оркестра "Дивертисмент". Событие пройдет в концертном зале "Екатерининское собрание" на набережной канала Грибоедова.

Спектакли

С 4 по 8 мая в театре Комедии имени Акимова можно посмотреть постановки "Целый мир помнит их в лицо", 7 и 9 мая в театре Ленсовета покажут спектакли "Жизнь – сапожок непарный" и "В этом милом старом доме", приуроченные к празднику. В театре эстрады имени Аркадия Райкина 8 мая пройдет спектакль "Когда мы были молодыми", а в театре-студии "Небольшой драматический театр" на проспекте КИМа с 8 по 10 мая – спектакль-концерт "Вальс Победы".

Время проведения спектаклей и информация о билетах – на официальных сайтах театров.

Выставки

Тематические инсталляции откроются в начале мая в самых разных локациях города, приходить на них можно будет в течение нескольких месяцев.

Выставки ожидаются в театре "Буфф", в музейно-выставочном центре на Бассейной, в комплексе "Дворец конгрессов". Сразу несколько виртуальных выставочных проектов заработают на портале "Архивы Санкт-Петербурга".

В танковом парке "Стальной десант" на Гатчинском шоссе, 52, все майские выходные проработает огромный полевой лагерь с военной техникой. Вход на выставку вооружения и показательные выступления танков свободный, лагерь открыт с 11:00-18:00. Организаторы подчеркнули, что в современной военной технике можно будет прокатиться, гостям расскажут про образцы артиллерии и их историю, а на территории лагеря будут активны фотозоны в стиле милитари.

Фото: Piter.TV; lensov-theatre.spb.ru; ВКонтакте / СТАЛЬНОЙ ДЕСАНТ ☆ милитари-парк ☆