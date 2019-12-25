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На Парад Победы в Петербурге допустят только с отрицательным тестом на коронавирус
Сегодня, 10:22
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На Парад Победы в Петербурге допустят только с отрицательным тестом на коронавирус

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При выборе волонтеров предпочтение будет отдаваться тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Участники и гости Парада Победы в Петербурге должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Такое условие на совещании в Смольном озвучила глава территориального Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Обязательное тестирование на COVID-19 касается как военных, так и почетных гостей. При подборе волонтеров отдадут предпочтение тем, кто прошел полный цикл вакцинации. 

Для ветеранов организуют дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтерское сопровождение. На данный момент прививку от коронавируса сделали уже 109 ветеранов. Речь идет о тех, кто планирует посетить парад.

Документы будут проверять на входе на Дворцовую площадь. Саму площадь продезинфицируют. 

В Параде Победы примут участие более 200 военнослужащих и около 150 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа. 

Фото: Piter.TV

Теги: ветераны, парад победы, тест на коронавирус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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