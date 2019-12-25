На Парад Победы в Петербурге допустят только с отрицательным тестом на коронавирус

При выборе волонтеров предпочтение будет отдаваться тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Участники и гости Парада Победы в Петербурге должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Такое условие на совещании в Смольном озвучила глава территориального Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Обязательное тестирование на COVID-19 касается как военных, так и почетных гостей. При подборе волонтеров отдадут предпочтение тем, кто прошел полный цикл вакцинации.

Для ветеранов организуют дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтерское сопровождение. На данный момент прививку от коронавируса сделали уже 109 ветеранов. Речь идет о тех, кто планирует посетить парад.

Документы будут проверять на входе на Дворцовую площадь. Саму площадь продезинфицируют.

В Параде Победы примут участие более 200 военнослужащих и около 150 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа.

Фото: Piter.TV