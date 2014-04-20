Салют в честь 76-летия Победы начнется в 22:00

Фейерверк запустят на пляже Петропавловской крепости.

В День Победы будет произведен праздничный артиллерийский салют 30 залпами в сопровождении фейерверка. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Салют начнется в 22:00 9-го мая.

Днем в колонне по Дворцовой во время парада Победы пройдут 4674 человека и 109 единиц техники.

Ранее Piter.TV рассказал о том, в какие дни репетиции парада ограничат движение в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV