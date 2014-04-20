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Салют в честь 76-летия Победы начнется в 22:00
Сегодня, 16:52
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nadezhda_sib

Салют в честь 76-летия Победы начнется в 22:00

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Фейерверк запустят на пляже Петропавловской крепости.

В День Победы будет произведен праздничный артиллерийский салют 30 залпами в сопровождении фейерверка. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Салют начнется в 22:00 9-го мая. 

Днем в колонне по Дворцовой во время парада Победы пройдут 4674 человека и 109 единиц техники. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, в какие дни репетиции парада ограничат движение в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: день победы, салют
Категории: Лента новостей,

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