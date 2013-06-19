В Петербурге Бессмертный полк передаст Знамя победы участникам морского парада

Учебный корабль "Перекоп" займет место у причала Английской набережной.

В воскресенье, 2 мая, стало известно, что представители Бессмертного полка и шефы учебного корабля Балтийского флота "Перекоп" передадут Знамя Победы участникам морского парада. Учебный корабль "Перекоп" займет место у причала Английской набережной. Об это сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

В рамках празднования Дня Победы у причала Английской набережной встанут корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", противодиверсионный катер "Нахимовец" и базовый тральщик "Павел Хенов".

Напомним, что в 2021 году, как и в 2020, не состоится живое шествие "Бессмертного полка", а главный парад пройдет с рядом ограничений – участникам и гостям зрелища придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. Тем не менее, в городе будет достаточно праздничных мероприятий. Piter.TV публикует подборку таких событий.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге от коронавируса привили более 250 ветеранов.

Фото: Piter.tv

