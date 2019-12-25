В "зеленых зонах" города по-прежнему продолжаются работы по благоустройству.

К майским праздникам Петербург украсили более 560 000 цветов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Петербург всегда торжественно отмечет День Победы. Подготовка города к этому великому празднику начинается задолго до основных мероприятий, в ходе месячника благоустройства. Александр Беглов, губернатор

В "зеленых зонах" города по-прежнему продолжаются работы по благоустройству – специалисты высаживают деревья и кустарники, убирают мусор. В этих работах ежедневно задействовано около двухсот единиц техники и 800 специалистов.

Уже 9 мая состоится парад войск Санкт-Петербургского гарнизона. В ходе подготовки к нему Дворцовая площадь шесть раз была помыта с применением специальных моющих средств. Также в период проведения торжеств работники городского хозяйства будут работать в усиленном режиме с 6:00 и до 23:00.

Ранее петербуржцев призвали носить маски во время Дня Победы.

Фото: Piter.tv