Петербуржцев призвали носить маски во время Дня Победы

В городе в этот день будет много пожилых людей.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей личной странице в "ВКонтакте" призвал жителей и гостей города соблюдать масочный режим во время празднования Дня Победы.

В этом году в Петербурге 9 мая состоится традиционный парад Победы. На Дворцовой площади соберется множество людей, в том числе ветеранов и пожилых петербуржцев. Поэтому горожан просят не пренебрегать защитными масками.

Прошу подумать о пожилых людях. <…> Прошу вас проявить о них заботу и соблюдать масочный режим в людных местах. Они перенесли тяготы войны, а ношение маски — самое малое, что мы можем сделать для их безопасности. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

В Петербурге метро не будет работать ночью 9 мая. Метро будет работать в штатном режиме.

Фото: Piter.tv