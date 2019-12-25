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Петербуржцев призвали носить маски во время Дня Победы
Сегодня, 12:57
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nastya960

Петербуржцев призвали носить маски во время Дня Победы

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В городе в этот день будет много пожилых людей.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей личной странице в "ВКонтакте" призвал жителей и гостей города соблюдать масочный режим во время празднования Дня Победы.

В этом году в Петербурге 9 мая состоится традиционный парад Победы. На Дворцовой площади соберется множество людей, в том числе ветеранов и пожилых петербуржцев. Поэтому горожан просят не пренебрегать защитными масками.

Прошу подумать о пожилых людях. <…> Прошу вас проявить о них заботу и соблюдать масочный режим в людных местах. Они перенесли тяготы войны, а ношение маски — самое малое, что мы можем сделать для их безопасности.

Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

В Петербурге метро не будет работать ночью 9 мая. Метро будет работать в штатном режиме.

Фото: Piter.tv

Теги: день победы, маски, олег эргашев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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