Губернатор подписал закон о выплатах родившимся и проживавшим в блокадном Ленинграде

Закон изменит Социальный кодекс региона.

В среду, 14 апреля, стало известно о еще одном изменении Социального кодекса Петербурга, согласно которому предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки для жителей Петербурга, которые проживали в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, а также в пределах всего блокадного кольца. Об этом сообщил Смольный.

Определить, принадлежал ли населенный пункт к кольцу, будут через документы архивных фондов Центрального государственного архива региона.

Речь идет о ежемесячной доплате к пенсии. Для инвалидов I группы это 10 тыс. рублей, II группы – 7,5 тыс. рублей; инвалидам III группы положено 5 тыс. рублей. Также они имеют право за счёт бюджета отправиться в санаторий, получать добавку каждый месяц 3 тыс. рублей, покупать именной льготный билет в Петербурге по цене, равной размеру ежемесячной денежной выплаты и ряд других прав.

Ранее мы писали, что "Добродомик" собирает средства для блокадницы, которую избила сиделка.

Фото: Piter.TV