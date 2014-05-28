Военнослужащие продезинфицируют стены Петропавловской крепости

В общей сложности будет обработана территория площадью 1500 "квадратов".

Площадки для артиллерийского салютного дивизиона у Петропавловской крепости продезинфицируют. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Обеззараживание проведут более 30 военнослужащих полка радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии ЗВО и четыре машины. Они будут обрабатывать места расстановки дивизионных пушек ЗИС-3 и двенадцати Д-44, подъездные пути, а также фасады крепости и прилегающую территорию. В общей сложности будет обработана территория площадью 1,5 кв. метров.

Памятный выстрел, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирован 9 мая в 12:00. Он будет произведен из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Сегодня, 8 мая, на Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Фото: Piter.TV