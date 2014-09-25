На Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне

Пискаревское кладбище — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

Сегодня, 8 мая, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". В мероприятии приняли участие члены правительства Петербурга, губернатор, представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В этом году Россия отмечает 76-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент в Петербурге проживают 78,2 тыс. ветеранов, 63,4 тыс. жителей блокадного Ленинграда, 10,1 тыс. труженников тыла и 6,8 тыс. малолетних узников концлагерей.

На Дворцовой площади в 10:00 9-го мая начнется Парад Победы. В 2021 году, как и в 2020, не состоится живое шествие "Бессмертного полка", а главный парад пройдет с рядом ограничений – участникам и гостям зрелища придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус. Ветеранов-участников парада вакцинировали.

Фото: Telegram / "Пул78"