Ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса

В параде примут участие 250 ветеранов.

В параде на Дворцовой площади, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 250 ветеранов. Полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса 177 ветеранов, самому старшему из них – 90 лет. У 73 человек подтверждено наличие антител после перенесенного заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.

К участию в параде Победы допустят только тех, кто имеет отрицательные тесты на коронавирус. Ветеранам трижды делали тесты на коронавирус – на 12 и 8-й день до парада и за сутки до него. Такое же тестирование проходят их сопровождающие.

Ветеранов доставят к месту проведения парада на прошедшем процедуру дезинфекции транспорте.

На входе на Дворцовую площадь будут проверять наличие СИЗ и документы об отсутствии COVID-19, также будут измерять температуру.

Летчики ЗВО 9 мая возьмут на борт фото родственников-ветеранов.

Фото: Piter.tv