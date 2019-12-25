Летчики ЗВО 9 мая возьмут на борт фото родственников-ветеранов

В День Победы над Дворцовой площадью в едином строю пролетят вертолеты, затем самолеты и истребители.

Летчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил противовоздушной обороны ЗВО 9 Мая поднимутся в небо вместе с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Ведущий группы многоцелевых вертолетов Ми-8 летчик-снайпер подполковник Артем Ващанов возьмет на борт вертолета фотографию деда, воевавшего во время ВОВ.

В День Победы над Дворцовой площадью в едином строю пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 "Ночной Охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Далее полетят военные самолеты и истребители.

В Петербурге впервые по рекам и каналам пройдет "Бессмертная флотилия".

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)