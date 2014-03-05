В День Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны

Факелы сегодня будут зажигать дважды.

В Петербурге в честь Дня Победы зажгли Ростральные колонны. Он будут гореть с 09:00 до 12:00, а затем с 18:00 до 23:00.

Пламя на колоннах зажигают в праздничные дни. Сегодня в общей сложности огонь будет гореть 8 часов. В 10:00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы, в 22:00 — праздничный салют у стен Петропавловской крепости. Традиционное шествие "Бессмертный полк" из-за эпидемиологической ситуации пройдет в онлайн-формате.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о праздничной программе.

Фото: Instagram /@rayhert