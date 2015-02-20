На Параде Победы петербуржцы забыли о масках и социальной дистанции

Люди окружили Дворцовую площадь, но увидеть парад вблизи смогли лишь некоторые.

Многие петербуржцы и гости города пренебрегли просьбой быть в масках на параде Победы. Вокруг Дворцовой образовалось плотное кольцо из людей, все хотели посмотреть на парад и не соблюдали социальную дистанцию. На это обратил внимание корреспондент "Фонтанки.ру".

В масках были лишь некоторые. Чтобы увидеть происходящее, горожане пытались залезать на деревья. Долго там задерживаться не удавалось, так как людей оперативно снимали полицейские.

Отметим, что на трибуны пускали только людей с отрицательным тестом на коронавирус. Сидячие места организовали для ветеранов, волонтеров и почетных гостей.

Ранее власти просили петербуржцев соблюдать все ограничительные меры, так как на параде будут ветераны.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга / скрин из видео