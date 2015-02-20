  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Параде Победы петербуржцы забыли о масках и социальной дистанции
Сегодня, 14:00
123
nadezhda_sib

На Параде Победы петербуржцы забыли о масках и социальной дистанции

0 0

Люди окружили Дворцовую площадь, но увидеть парад вблизи смогли лишь некоторые.

Многие петербуржцы и гости города пренебрегли просьбой быть в масках на параде Победы. Вокруг Дворцовой образовалось плотное кольцо из людей, все хотели посмотреть на парад и не соблюдали социальную дистанцию. На это обратил внимание корреспондент "Фонтанки.ру".

В масках были лишь некоторые. Чтобы увидеть происходящее, горожане пытались залезать на деревья. Долго там задерживаться не удавалось, так как людей оперативно снимали полицейские.

Отметим, что на трибуны пускали только людей с отрицательным тестом на коронавирус. Сидячие места организовали для ветеранов, волонтеров и почетных гостей. 

Ранее власти просили петербуржцев соблюдать все ограничительные меры, так как на параде будут ветераны. 

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга / скрин из видео

Теги: маски, ограничительные меры, парад победы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
zovinem
Сегодня 14:28

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии