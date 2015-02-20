На Параде Победы петербуржцы забыли о масках и социальной дистанции

Многие петербуржцы и гости города пренебрегли просьбой быть в масках на параде Победы. Вокруг Дворцовой образовалось плотное кольцо из людей, все хотели посмотреть на парад и не соблюдали социальную дистанцию. На это обратил внимание корреспондент "Фонтанки.ру".
В масках были лишь некоторые. Чтобы увидеть происходящее, горожане пытались залезать на деревья. Долго там задерживаться не удавалось, так как людей оперативно снимали полицейские.
Отметим, что на трибуны пускали только людей с отрицательным тестом на коронавирус. Сидячие места организовали для ветеранов, волонтеров и почетных гостей.
Ранее власти просили петербуржцев соблюдать все ограничительные меры, так как на параде будут ветераны.
Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга / скрин из видео
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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