За последние сутки в Петербурге официально прибавилось 729 заболевших коронавирусом

Еще 37 человек скончались от вирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованные 9 мая.

За последние сутки в городе официально зарегистрировали 729 случаев. Накануне их было 726. Еще 821 человек выздоровел, 37 скончались. Количество активных больных составляет 26130 человек. За сутки протестировали более 16 тыс. человек.

В Ленинградской области заболели COVID-19 еще 74 человека, 89 выздоровели, 13 ушли из жизни.

Всего за последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Фото: Piter.TV