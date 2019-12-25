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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек
Сегодня, 10:24
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек

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Ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, можно получить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16210 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 6070 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в последние дни начала расти. За сутки выявляют более 700 новых заболевших. В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге считают, что есть риск нового подъема. Город находится на "высоком, нестабильном" плато.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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