  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ситуация с коронавирусом в Петербурге находится на "высоком, нестабильном плато"
Сегодня, 21:27
249
nadezhda_sib

Ситуация с коронавирусом в Петербурге находится на "высоком, нестабильном плато"

0 0

Есть риск нового роста заболеваемости, так как количество новых случаев за сутки растет после длительного снижения.

По сравнению с показателями прошлой субботы, 1 мая, в Петербурге на 8% снизилось количество больных коронавирусом, которые обратились к медикам за помощью, и на 17% количество выздоровевших. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге от 8 мая.

Количество пациентов под наблюдением выросло на 89 человек. Преимущественно речь идет о тех, кто находится в стационаре.

Для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией свободны 20,4% от развернутых коек. 

Длительные праздники и нерабочие дни способствуют снижению контактов в трудовых коллективах и, как следствие, остается меньше рисков для распространения COVID-19. Незначительный рост общего количества активно больных за неделю наблюдается после трехмесячного периода, когда, в основном, было снижение.

говорится в справке.

Это означает, что есть риск нового роста заболеваемости. Эпидемический процесс выходит на "высокое, нестабильное плато". Горожанам напоминают, что мерой по борьбе с новой волной является вакцинация. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, плато
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии