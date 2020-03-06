Ситуация с коронавирусом в Петербурге находится на "высоком, нестабильном плато"

Есть риск нового роста заболеваемости, так как количество новых случаев за сутки растет после длительного снижения.

По сравнению с показателями прошлой субботы, 1 мая, в Петербурге на 8% снизилось количество больных коронавирусом, которые обратились к медикам за помощью, и на 17% количество выздоровевших. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге от 8 мая.

Количество пациентов под наблюдением выросло на 89 человек. Преимущественно речь идет о тех, кто находится в стационаре.

Для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией свободны 20,4% от развернутых коек.

Длительные праздники и нерабочие дни способствуют снижению контактов в трудовых коллективах и, как следствие, остается меньше рисков для распространения COVID-19. Незначительный рост общего количества активно больных за неделю наблюдается после трехмесячного периода, когда, в основном, было снижение. говорится в справке.

Это означает, что есть риск нового роста заболеваемости. Эпидемический процесс выходит на "высокое, нестабильное плато". Горожанам напоминают, что мерой по борьбе с новой волной является вакцинация.

Фото: Piter.TV