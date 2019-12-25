Александр Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

Выступление будет длиться час.

В среду, 12 мая, Александр Беглов выступит перед депутатами Законодательного собрания в Мариинском дворце. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Выступление губернатора Петербурга запланировано на 10:30. Он будет отчитываться о результатах деятельности правительства Северной столице.

В конце марта в ЗакСе с докладом выступали детский омбудсмен Анна Митянина и заместитель начальника регионального МВД Дмитрий Баранов. Митянина рассказала о двух случаях, когда родители пытались продать детей на Avito, участии подростков в митингах. Баранов назвал цифру, на которую выросла средняя взятка в 2020 году.

В апреле на трибуне Мариинского дворца также отчитывался бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. По его словам, ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 негативно повлияли на 83% предприятий.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов