Двое петербуржцев в 2020 году пытались продать детей на сервисе объявлений

В обоих случаях действия взрослых носили "воспитательный" характер, но шутку Уполномоченный по правам ребенка не оценила.

В 2020 году двух детей пытались продать на бесплатном сервисе объявлений Avito. Об этом за трибуной в Мариинском дворце 31 марта рассказала детский омбудсмен Анна Митянина.

Об обоих случаях Piter.TV рассказывал. Первое подобное объявление в прошлом году обнаружили в мае. Продавец пояснил, что ребенок шантажирует мать, часто устраивает истерики, но после данной публикации немного "притих". Второе объявление было замечено в сентябре в разделе "Животные". Мужчина выставил цену в 900 млн рублей. Как оказалось, оно было размещено также в воспитательных целях. Метод воспитания Анна Митянина не оценила и потребовала администрацию сайта удалить предложение.

За 2020 год несовершеннолетние совершили 443 преступления. Это на 36 меньше, чем в 2019.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина