За год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших подростков

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге считает, что дети не должны находиться в ситуациях, где им угрожает опасность.

За год в Петербурге привлекли к административной ответственности около 100 несовершеннолетних, участвующих в протестных акциях. Об этом на заседании в Законодательном собрании 31 марта сообщила детский омбудсмен Анна Митянина.

Больше всего протоколов (53) было составлено за "массовое одновременное пребывание граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Еще 49 человек не исполняли правила при режиме повышенной готовности на территории Петербурга. Режим был введен 13 марта как мера по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Еще 4 подростка не выполняли правила при его введении.

По словам Митяниной, дети не должны находиться там, где им угрожает опасность.

На несогласованной протестной акции 31 января в отделе полиции оказалась 11-летняя девочка. Ее родители проживают в Ленобласти, за ней приехала мама. Если бы она не забрала ребенка, несовершеннолетнюю отправили бы в спецприемник.

Профилактическую работу со школьниками ведут образовательные учреждения. В этом году перед акциями в поддержку Алексея Навального на страничках школ в социальных сетях появились призывы защитить детей от "втягивания их в деструктивные действия". Подросткам напомнили, что за участие в протестных акциях может грозить ответственность.

За 2020 год несовершеннолетние совершили 443 преступления.

Фото: Piter.TV