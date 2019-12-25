Бизнес-обмдусмен Петербурга рассказал, сколько предприятий пострадало от ограничительных мер

Количество жалоб выросло на 36%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов заявил в Мариинском дворце о том, что менее трети предприятий смогли воспользоваться государственными мерами поддержки. Сегодня, 7 апреля, он выступает с докладом перед депутатами.

По информации Абросимова, ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 негативно повлияли на 83% предприятий. Из них менее 30% воспользовались мерами поддержки.

Омбудсмен получил в 2020 году около 1300 обращений. По сравнению с допандемийным периодом их количество увеличилось на 36%. Чаще всего проблемы вызывало именно получение мер госсподдержки, бюрократический процесс.

Фото: Piter.TV