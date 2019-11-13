Поликлиника планирует начать прием пациентов до конца года.

Строительство поликлиники для взрослых в Красном Селе завершается – оно велось семь лет. Подробности рассказали 5 мая в пресс-службе правительства Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов проверил ход строительства другой поликлиники в Красносельском районе, расположенной на улице Щуппа. Планируется, что учреждение будет работать в бережливом формате. Кроме того, здесь будет открыта станция скорой помощи. Поликлиника планирует начать прием пациентов до конца года.

Градоначальник напомнил, что при строительстве объекта пришлось разбираться с недобросовестными подрядчиками – строительство началось в 2014 году.

Готовность здания, рассчитанного на 600 посещений в смену, составляет 99%. Идут итоговые проверки и пусконаладочные работы, уже закуплено оборудование. Здесь будет несколько отделений, травмпункт, стоматология, а также женская консультация и дневной стационар.

Губернатор Петербурга в ходе объезда Красносельского района также посетил стройплощадку будущего храма Дмитрия Солунского и социального центра "Дом под куполом".

Новый культурно-досуговый комплекс в Красном Селе откроется в июне 2021 года, а в этом году откроют поликлиники в жилом комплексе "Балтийская жемчужина".

Фото: Пул 78 / Telegram