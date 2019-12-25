Беглов подвел итоги первой недели учебного года в Петербурге

Губернатор, в частности, проверил, организацию горячего питания школьников, посетил новую школу №573 и музыкальную школу №37.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" подвел итоги первой недели учебного года в городе. В частности, градоначальник проверил, как организовано горячее питание школьников и лично убедился, что в сложной эпидемической ситуации соблюдаются все меры безопасности.

Также Беглов посетил новую школу №573 на Комендантском проспекте. В здании хорошо оснащены классы, есть лифты для маломобильных ребят, два спортивных зала и бассейна, стадион и игровые площадки.

Новое большое здание получила детская музыкальная школа №37 в Приморском районе. Теперь 836 ребят смогут заниматься на двух площадках – на проспекте Испытателей и Туристской улице.

Кроме того, глава города сделал прививку от гриппа и призвал последовать его примеру всех петербуржцев, проинспектировал новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, совместно с Роспотребнадзором принял решение возобновить работу театров, кинотеатров и фуд-кортов с 12 сентября.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов