Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн примет пациентов в декабре

Здание уже выросло до шести этажей.

В пятницу, 4 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строительную площадку нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Здание уже выросло до шести этажей. В настоящее время специалисты занимаются прокладкой наружных и внутренних инженерных сетей на объекте, работают с фасадами.

Строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн началось в июле. Здание планируется возвести в рекордные сроки. Ожидается, что первых пациентов медучреждение сможет принять уже в декабре текущего года.

Для справки:

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн представляет собой высокотехнологичный стационар, рассчитанный на 302 койки. В здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. В случае необходимости корпус можно будет быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных.

Ранее мы публиковали видео, как идет строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн".

Фото, видео: gov.spb.ru