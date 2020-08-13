Появилось видео, как идет строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

Новый корпус должен открыть свои двери до конца текущего года.

В Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. Работы ведутся в соответствии с заявленным планом строительства.

Портал "Строительный Петербург" поделился видео, на котором запечатлен процесс работы строителей.

По заявленному плану, новый корпус больницы должен открыть свои двери до конца текущего года. Планируется, что это будет высокотехнологичный стационар, рассчитанный на 302 койки. В случае необходимости корпус можно будет быстро перепрофилировать для лечения инфекционных больных.

Ранее мы сообщали о том, что больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов. После масштабной дезинфекции больница вновь приступила к штатной работе.