Больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов

После масштабной дезинфекции больница вновь приступила к штатной работе.

Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко вернулась к плановой работе, с 1 мая медучреждение принимало больных коронавирусом.

По информации пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева, в стационаре были развернута 231 койка. За 3 месяца медики оказали помощь 1500 пациентов. Из 470 медработников COVID-19 заразились 10 человек ― это самый низкий коэффициент заболеваемости медиков коронавирусом.

После улучшения ситуации с вирусной инфекцией в Петербурге, стационар решили вернуть к плановой работе. Последние пациенты были либо выписаны, либо переведены в другие стационары города 18 июля. После этого в больнице занялись масштабной дезинфекцией помещений.

С 6 августа все отделения больницы им. Семашко начали работу в штатном режиме. При этом при необходимость ее вновь можно будет оперативно перепрофилировать.

На данный момент к плановой работе уже вернулись Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. На очереди ― Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к прежнему функционалу вернутся Покровская и 20-я больницы.

Фото: vk.com/gb38_spb