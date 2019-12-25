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Больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов
Сегодня, 8:02
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Больница имени Семашко в Пушкине начала принимать плановых пациентов

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После масштабной дезинфекции больница вновь приступила к штатной работе.

Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко вернулась к плановой работе, с 1 мая медучреждение принимало больных коронавирусом. 

По информации пресс-службы вице-губернатора Олега Эргашева, в стационаре были развернута 231 койка. За 3 месяца медики оказали помощь 1500 пациентов. Из 470 медработников COVID-19 заразились 10 человек ― это самый низкий коэффициент заболеваемости медиков коронавирусом. 

После улучшения ситуации с вирусной инфекцией в Петербурге, стационар решили вернуть к плановой работе. Последние пациенты были либо выписаны, либо переведены в другие стационары города 18 июля. После этого в больнице занялись масштабной дезинфекцией помещений. 

С 6 августа все отделения больницы им. Семашко начали работу в штатном режиме. При этом при необходимость ее вновь можно будет оперативно перепрофилировать. 

На данный момент к плановой работе уже вернулись Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. На очереди ― Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к прежнему функционалу вернутся Покровская и 20-я больницы.

Фото: vk.com/gb38_spb

Теги: больница семашко, перепрофилированный стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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