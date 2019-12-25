Филатовская больница и РНХИ им. Поленова могут вернуться к плановой работе в феврале

Уже известно о трех стационарах, которые планируют вернуть к плановому приему пациентов.

В ближайшие недели в Петербурге к плановой работе вернется детская больница им. Филатова и РНХИ им. Поленова. Об этом на пресс-коннференции в "ТАСС" сообщил директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто.

Также к ним присоединится Мариинская больница. По словам Шляхто, это сразу улучшит ситуацию с плановой медицинской помощью, так как больница очень большая. На данный момент в ковидном стационаре много свободных коек, поэтому его решили вернуть к штатной работе.

О том, что в Петербурге откажутся от части инфекционных коек, ранее говорил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Это связано с тем, что количество госпитализаций стало сокращаться.

Фото: Piter.TV