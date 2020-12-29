Мариинская больница возвращается в обычный режим работы многопрофильного медучреждения

Коронавирусные койки свернут из-за регулярной незаполняемостью.

В четверг, 28 января, Мариинская больница готовится сворачивать коронавирусные койки, чтобы начать прием пациентов по профилю, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в последние недели в больнице пустуют от трети до половины мест дя пациентов, больных коронавирусом. В связи с регулярной незаполняемостью, было принято решение о сворачивании коек. По плану, к обычному режиму работы больница вернется 8 февраля. На данный момент в учреждении начали тотальную дезинфекцию.

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Фото: Piter.TV