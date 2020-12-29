За время пандемии коронавируса в Петербурге умерли 7 тыс. блокадников

На данный момент уже более 100 ветеранов получают вакцину от коронавируса.

За время пандемии коронавируса в Петербурге скончались 7 тысяч блокадников, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главк комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

По словам чиновника, более ста ветеранов получают вакцину от коронавируса, однако число может меняться. Ржаненков уточнил, что ветераны могут обратиться в поликлинику по месту жительства или в комитет, чтобы записаться на вакцинацию. Однако стоит обратить внимание на общее состояние здоровья.

В январе 2021 года в Петербурге проживают 65,9 тыс. человек, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Ранее мы писали, что Петербург вновь пробился в лидеры по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV