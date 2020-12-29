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Петербург вновь пробился в лидеры по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 11:15
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Alena_Zinovieva

Петербург вновь пробился в лидеры по числу смертей от коронавируса за сутки

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Жертвами КОВИД стали еще 69 петербуржцев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 69 новых жертв коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В списке регионов РФ по числу летальных исходов Северная столица занимает первое место. В топ-3 также попали Москва, где умерли еще 62 человека, и Московская область – 38.

В целом по России зафиксировали 575 новых смертельных исходов. С начала пандемии жертвами болезни стали 71 651 россиян, из больниц по выздоровлению выписали – 3 229 258.

Ранее мы писали, что в Петербурге для КОВИД-больных свободны более трети коек.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 11:42

 

Какие хорошие новости я нашел на этой странице, без сомнения, одна из лучших для этого информированных

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Faded19
Сегодня 11:48

 

Какие хорошие новости я нашел на этой странице, без сомнения, одна из лучших, чтобы быть в курсе.

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