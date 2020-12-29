В Петербурге для КОВИД-больных свободны более трети коек

Суточная госпитализация снизилась более чем на 10%.

В Петербурге количество выздоровевших от коронавируса людей значительно превысило количество обратившихся к медикам за помощью. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным за 27 января, к медикам обратились 2761 петербуржцев с подтвержденным КОВИД. Неделей ранее было зафиксировано на 31,4% больше таких обращений - 4006. Количество выздоровевших выросло за неделю на 5795 человек, а суточная госпитализация уменьшилась на 10% - с 676 до 593. Количество свободных коек в городе достигло 4280 – это 34,1% от всего коечного фонда.

Все эти цифры говорят о стихании второй волны пандемии коронавируса, которая оказалась масштабнее и продолжительнее первой. Однако о полной нормализации эпидемиологической ситуации говорить пока рано. Специалисты напомнили, что суточная регистрация новых случаев заболевания коронавирусом пока исчисляется сотнями и тысячами случаев.

Ранее стало известно, сколько тратят на лечение коронавируса петербуржцы.

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