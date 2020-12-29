Сколько тратят на лечение коронавируса петербуржцы

Больше всего по кошельку болезнь "бьёт" тем, у кого болеют сразу несколько членов семьи.

Петербуржцы рассказали, сколько уходит денег на лечение коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Больше всего по кошельку болезнь "бьёт" тем, у кого болеют сразу несколько членов семьи. Самое дорогое в лечении - противовирусные препараты, витамины и, конечно, сами тесты. Чтобы проверить наличие антител, нужно заплатить от 700 до 2000 рублей, плюс 700 рублей за клинический анализ крови. Зачастую, чтобы раньше выйти на работу, приходится идти в частную клинику и платить за прием, потому что по ОМС запись ведется на 1-2 недели вперед.

Один из опрошенных петербуржцев рассказал, что по ОМС он ждал врачей 7 дней. В итоге пришлось обращаться в частную клинику, там же делать анализы.

Вызов врача – 5750, анализы – 3150, КТ – 5700. Лекарства 6000. И это ещё первый тест мне по ДМС оплатили, а второй уже по ОМС. переболевший петербуржец

Перенесшие коронавирус в лёгкой форме, говоря о потраченных средствах, в среднем называют цифру от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее петербургские журналисты рассказали об ощущениях после второго укола "Спутника V".

Фото: Piter.tv