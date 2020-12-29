Петербургские журналисты рассказали об ощущениях после второго укола "Спутника V"

Большинство из них перенесли второй укол вакцины тяжелее первого.

Четверо сотрудников "Фонтанки" завершили вакцинацию от коронавируса, сделав второй укол "Спутника V". Трое из них признались, что перенесли второй раз намного хуже первого.

Так, Илья Казаков сравнил укол вакцины с "супернаркотиком". В ночь после вакцинации журналиста мучила бессонница с периодическими провалами в кошмары. Кроме того, у него поднялась температура и появилась слабость, поэтому работать на следующий день он не смог.

Ксения Потеева ночью почувствовала жар. Утром у нее появилась отдышка и сильная усталость. Доехать до работы она смогла только с открытыми окнами в авто.

Михаил Гончаров так же, как и Илья Казаков, страдал от повышенной температуры. После второго укола "Спутника V" она поднялась до 37,8 градусов, место укола сильно болело. У журналиста стало ломить мышцы, болели горло и желудок. Все симптомы исчезли на второй день после вакцинации.

И только у одной сотрудницы "Фонтанки" ощущения от второго укола оказались такими же, как от первого. У Марии Лебедевой поднялась температура до 37,4 градусов, появился озноб и ломота в теле. К утру второго дня все побочные эффекты вакцинации прошли.

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