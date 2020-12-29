В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом

Для сохранения позитивной тенденции горожанам необходимо участвовать в вакцинации.

Мониторинг эпидемиологической ситуации прошедшей недели в Петербурге показал, что город находится в нисходящей части второй волны пандемии коронавируса. Это значит, что число заболевших с каждым днем становится все меньше. Об этом заявили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению КОВИД.

По сравнению с прошлым вторником, количество обратившихся за помощью к медикам горожан выросло на 0,86%. При этом число выздоровевших за сутки выросло на 7,22%. Эксперты подчеркнули, что для сохранения позитивной тенденции необходимо активно участвовать в вакцинации, а также носить маски, строго соблюдать дистанцию и избегать массовых скоплений людей.

С начала вакцинации прививки от коронавируса в Петербурге сделали 39 441 человек. Из них 6687 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что в Смольном готовятся смягчить ограничения по коронавирусу.

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