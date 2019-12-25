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Больница имени Семашко возобновит прием коронавирусных пациентов
Сегодня, 8:23
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nastya960

Больница имени Семашко возобновит прием коронавирусных пациентов

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Уже 21 мая здесь развернут 450 коек.

Власти Петербурга отреагировали на ухудшение эпидемической обстановки, некоторые городские медицинские учреждения возобновляют прием пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Снова начнет приниматься пациентов с COVID-19 городская больница имени Семашко. Уже 21 мая здесь развернут 450 коек. В общей сложности в городе развернуты почти 6000 коек для больных коронавирусом.

Мы опираемся весь год на количество тех, кого госпитализировали, сейчас госпитализируем только тяжелых, крайне тяжелых и средней степени тяжести.

Андрей Сарана, первый зампредседателя Комитета по здравоохранению

Медик: петербуржцы не спешат делать прививку от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей сарана, больница семашко, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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