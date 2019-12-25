Медик: петербуржцы не спешат делать прививку от коронавируса

Специалисты считают, что горожане боятся вакцинироваться.

Жители Петербурга не спешат проходить курс вакцинации от коронавируса. К такому выводу пришла и.о. заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Татьяна Погода, пишет "Интерфакс".

Медик считает, что горожане боятся делать прививку. Поэтому массовой вакцинации в городе нет.

Погода призвала жителей Петербурга не опасаться прививок. Она заявила, что за все время ни один человек, полностью завершивший вакцинацию, не попал в реанимацию. Кроме того, не зарегистрировано ни одного летального исхода от последствий прививки от КОВИД.

Сделать прививку от коронавируса в Петербурге можно в 134 прививочных пунктах или в 15 мобильных пунктах. С начала пандемии в городе вакцинировалось более 600 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в городе открылся круглосуточный пункт вакцинации.

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