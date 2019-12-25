В Петербурге открылся круглосуточный пункт вакцинации

Пункт работает по записи.

В Петербурге на базе городской больницы открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Отныне пункт вакцинации в поликлиническом отделении №10 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №17" на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе работает круглосуточно, но по предварительной записи. Отмечается, что в ночь на 19 мая с 20:00 до 8 утра от COVID-19 привились пять человек.

На данный момент в Петербурге работают свыше 130 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в городе вакцинировались более 600 тыс. петербуржцев.

Ранее мы писали, что пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для участников ПМЭФ.

Фото: Piter.tv